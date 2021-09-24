Коронавирус в Израиле: Около 65 тысяч зараженных, более 1% в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 24 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1256600 зараженных (+6400 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 24 и 23 сентября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 6314 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 65432 человек (-3644 за сутки).

7611 заболевших COVID-19 умерли (+19 за сутки).

1183557 выздоровели после заражения коронавирусом (+10025 за сутки).

За последние сутки проведены 112802 тестов. В 5,65% случаев выявлялся коронавирус.

1024 (-37 за сутки) заболевших в больницах, 110 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 703 (-20 за сутки) пациентов оценивается врачами как тяжелое (1,1% от текущего числа зараженных), 274 (+21) из них в критическом состоянии, 203 (+6) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,89.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 52% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 64% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 173/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 35/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 245, привитых без "бустера" – 96, привитых с "бустером" – 46. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.