Премьер Израиля поддержал призыв иракских сил к нормализации отношений между странами

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал публичный призыв группы иракских местных политиков, лидеров племен и представителей ряда этно-конфессиональных групп к полной нормализации отношений Ирака с еврейским государством, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотни иракских общественных деятелей, суннитов и шиитов собрались вчера, чтобы призвать к миру с Израилем. Это призыв, который исходит снизу, а не сверху, от народа, а не от правительства. Государство Израиль в ответ протягивает руку мира", - написал Беннет в Twitter.