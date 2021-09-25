Премьер Израиля поддержал призыв иракских сил к нормализации отношений между странами
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал публичный призыв группы иракских местных политиков, лидеров племен и представителей ряда этно-конфессиональных групп к полной нормализации отношений Ирака с еврейским государством, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сотни иракских общественных деятелей, суннитов и шиитов собрались вчера, чтобы призвать к миру с Израилем. Это призыв, который исходит снизу, а не сверху, от народа, а не от правительства. Государство Израиль в ответ протягивает руку мира", - написал Беннет в Twitter.
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