Второй онлайн-марафон джуури состоялся под эгидой фонда СТМЭГИ

26 сентября, в 20-ю годовщину создания Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ, состоялся II онлайн-марафон, посвященный сохранению языка джуури. В этом году марафон проводился во второй раз, по личной инициативе Президента Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева, который родился и вырос в Красной Слободе — месте компактного проживания горских евреев на севере Азербайджана. Г.Р. Захарьяев всей душой болеет за сохранение своего родного языка и активно поддерживает все инициативы по его изучению и развитию.

Открыл марафон Герман Захарьяев, поздравивший всех собравшихся с еврейскими праздниками. Он подвел итоги работы Фонда за последние два десятилетия, выразил благодарности всем активным сотрудникам и помощникам, наметил задачи на будущее и призвал всех всех хранить и изучать родной язык.

Главный раввин России Берл Лазар рассказал об истоках создания Фонда СТМЭГИ и в позитивном ключе охарактеризовал реализуемые им программы и проекты.

Модератором шестичасового марафона, опытно руководившим дискуссией и направлявшим ее в нужное русло, как и годом ранее, выступил глава медиагруппы СТМЭГИ Давид Мордехаев.

Рами Теплицкий, пресс-атташе посольства Государства Израиль в Москве, поделился воспоминаниями о своем бакинском детстве и выразил надежду, что и в столице Азербайджана и в других городах скоро вновь зазвучит прекрасный древний язык джуури.

Верховный раввин горско-еврейской общины Израиля Янив Нафталиев в своем выступлении на джуури поблагодарил Фонд СТМЭГИ за сотрудничество и за работу на благо общины.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отметил роль Фонда СТМЭГИ в поддержании единства внутри горско-еврейской общины, отметил его противодействие разного рода интригам и попыткам внести в нее раздоры.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер рассказал о креативном характере деятельности Фонда СТМЭГИ и о его плодотворном сотрудничестве с РЕКом.

Лидер организации STMEGI Junior Эмиль Захаряев рассказал о реализации проектов по сохранению и изучению джуури в молодежной среде.

Вероника Кравчук, и.о. завкафедрой государственно-конфессиональных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы, передала поздравления с юбилеем фонда от президента Российской академии образования Ольги Юрьевны Васильевой и от себя лично.

Светлана Нуждина, исполнительный директор Фонда сохранения родных языков народов РФ, отметила, что результаты работы Фонда СТМЭГИ являются образцом для работы других языковых организаций.

Фрида Юсуфова, руководитель действующей в Израиле студии «Пером и кистью» и создатель языкового чата «Зугьун дэдэи», недавно вернувшаяся из Москвы, отметила успехи горско-еврейской молодежи российской столицы в изучении родного языка, подчеркнула, что диалектные различия не должны служить препятствием для сохранения и развития горско-еврейской культуры.

Евгения Назарова, филолог-иранист, преподаватель РГУ им. Косыгина, сообщила об открывшейся в этом учебном году в данном вузе магистерской программе «Язык и культура еврейских диаспор», в рамках которой пять человек изучают джуури, историю и культуру горско-еврейского этноса. Впервые в мировой практике джуури становится профильным предметом изучения в высшем учебном заведении.

Геник Исаков, педагог, автор учебных пособий по джуури, сообщил о деятельности групп и кружков по изучению джуури при еврейских общинах, методическом кабинете и филиале библиотеки, укомплектованном литературой на горско-еврейском языке, о планах по публикации новых дидактических материалов.

Шауль Симан-Тов, руководитель израильского центра «Шолуми», напомнил о Дне языка джуури, 24 сентября, учрежденном на I онлайн-марафоне в 2020 г., а также рассказал о новых изданиях на джуури, выпущенных центром.

Геннадий Богданов, автор учебника джуури, рассказал о мобильных приложениях как средствах изучения языка джуури. В настоящее время доступно два приложения: онлайн-переводчик и обучающая программа.

Известный художник и педагог джуури Рами Меир представил своих учеников — участников проекта «Уроки джуури», продемонстрировавших успехи во владении родным языком.

Участники марафона и зрители смогли насладиться речью на родном языке и услышать отрывки из новых и классических литературных произведений на нем. В ZOOM за марафоном в реальном времени следили около 200 человек, а количество просмотров на платформах YouTube и Facebook на 16.00 27 сентября перевалило за 2000.

Руководство Фонда СТМЭГИ выражает искреннюю благодарность всем неравнодушным людям, принявшим участие в марафоне и надеется, что эта плодотворная инициатива будет продолжена и станет доброй традицией.