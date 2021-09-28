Израиль впервые принимает участие в выставке Expo Dubai

Через год после начала нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами впервые открывается израильский павильон на выставке Expo Dubai. Как передает Trend со ссылкой на newsru.co.il, об этом сообщает AFP.

Для посетителей эта всемирная выставка в Дубае откроется в пятницу, 1 октября. 27 сентября она была открыта для посещения представителями СМИ и бизнес-сообщества.

Expo Dubai считается крупнейшей выставкой на Ближнем Востоке. Пояснительные надписи в израильском павильоне даны на арабском, английском и иврите.