Коронавирус в Израиле: Около 54 тысяч зараженных, индекс заражаемости снижается

Утром в среду, 29 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1275405 зараженных.

При этом в настоящий момент заражены 53994 человек.

7692 заболевших COVID-19 умерли.

1213719 человек выздоровели.

За последние сутки проведены 75127 тестов. В 3,42% случаев выявлялся коронавирус.

966 заболевших в больницах, 110 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 659 пациентов оценивается врачами как тяжелое (1,2% от общего числа зараженных), 276 из них в критическом состоянии, 216 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,73.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 54% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 63% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 164/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 30/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 3/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 229, привитых без "бустера" – 80, привитых с "бустером" – 37. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.