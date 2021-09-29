Израильский стартап Guardicore куплен за 600 млн долларов

Американская корпорация Akamai объявила о покупке израильской стартап-компании Guardicore, действующей в сфере кибербезопасности, за 600 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Разработанная Guardicore технология будет имплементирована в предоставляемый Akamai своим клиентам пакет Zero Trust.

Guardicore была создана в 2013 году Павлом Гуревичем, Ариэлем Цейтлиным и Дрором Слаи, и за годы своего существования мобилизовала у инвесторов 110 миллионов долларов.