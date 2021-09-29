Израильский стартап Guardicore куплен за 600 млн долларов
Американская корпорация Akamai объявила о покупке израильской стартап-компании Guardicore, действующей в сфере кибербезопасности, за 600 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Разработанная Guardicore технология будет имплементирована в предоставляемый Akamai своим клиентам пакет Zero Trust.
Guardicore была создана в 2013 году Павлом Гуревичем, Ариэлем Цейтлиным и Дрором Слаи, и за годы своего существования мобилизовала у инвесторов 110 миллионов долларов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Появилась возможность превратить Южный Кавказ в безопасный и процветающий регион – спецпредставитель ЕС
Лента новостей
В Казахстане впервые проведут торги на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации
Президент Ильхам Алиев: Укрепление политических связей между Азербайджаном и Грузией важно не только для наших народов, но и всего региона
Сотрудничество Турции и России является серьезной гарантией стабильности на азербайджано-армянской границе – Путин
Религиозные конфессии Азербайджана распространили обращение в связи с годовщиной начала Отечественной войны
Грузия и Азербайджан обсудят торгово-экономические отношения в ходе заседания межправкомиссии в Баку - вице-премьер
Баку 1890 года и уникальные работы Поля Надара – фильм об известном французском фотографе показали в YARAT (ФОТО)
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией обеспечит мир во всем регионе – Ибрагим Калын