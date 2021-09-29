Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли

Банк Израиля сообщает, что в среду, 29 сентября, валютные торги завершились повышением курса американского доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара вырос на 0,250% и составил 3,212 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,003% и составил 3,745 шекеля за €1.