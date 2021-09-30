Завершена вторая фаза клинического исследования израильской вакцины от COVID-19

Израильский биологический институт, в партнерстве с компанией NRx Pharmaceuticals, завершил вторую фазу клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса BriLife, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Профессор Йосеф Карако, возглавляющий исследования, сообщил в эфире радиостанции "Кан Бет", что, по результатам этой фазы, израильская вакцина дает меньше побочных эффектов и больший уровень защиты, чем вакцины Pfizer и Moderna.

Напомним, что клинические испытания проводятся в Грузии и Украине.