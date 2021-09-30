Завершена вторая фаза клинического исследования израильской вакцины от COVID-19
Израильский биологический институт, в партнерстве с компанией NRx Pharmaceuticals, завершил вторую фазу клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса BriLife, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Профессор Йосеф Карако, возглавляющий исследования, сообщил в эфире радиостанции "Кан Бет", что, по результатам этой фазы, израильская вакцина дает меньше побочных эффектов и больший уровень защиты, чем вакцины Pfizer и Moderna.
Напомним, что клинические испытания проводятся в Грузии и Украине.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
С завершением карабахского конфликта на Южном Кавказе появились широкие возможности для экономической интеграции - американский аналитик
Разблокировка транспортных связей принесет долгосрочную экономическую выгоду всему Южному Кавказу – посол Беларуси в Баку
Состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Около двухсот лет мы живем в Азербайджане как одна семья – глава общины молокан, ветеран Карабахской войны Николай Бычков (ФОТО)
На открытиях памятников Героям Отечественной войны в зарубежных странах будет исполняться Государственный гимн Азербайджана
Директор Национальной арены гимнастики в Баку о созданных для спортсменов и зрителей условиях (ВИДЕО)
Поступившим в азербайджанские вузы 102 студентам предоставлена Президентская стипендия – распоряжение
Азербайджан не хочет даже слышать о статусе и автономии для армян - посол Рахман Мустафаев в интервью Radio France internationale
В Азербайджане более 3 тыс. членов семей шехидов и ветеранов войны обеспечены активами для создания частных хозяйств
Корректировочные работы в области землепользования в Азербайджане будут завершены в течение 5 месяцев
Тренер из Коста-Рики рассказала о прекрасных условиях, созданных в Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)
Азербайджан гордо отметил годовщину начала Отечественной войны, в Армении же царит растерянность и отчаяние