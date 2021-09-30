Глава МИД Израиля прибыл с первым официальным визитом в Бахрейн
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл в Бахрейн. Это первый официальный визит израильского политика подобного ранга в истории двусторонних отношений. Он стал возможным после подписания около года назад соглашений о нормализации, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
В аэропорту Лапида встречал министр иностранных дел Бахрейна Абд аль-Латиф аль-Зайяни. Израильский политик проведет переговоры с коллегой, примет участие в открытии посольства Израиля в Манаме. Ожидается также подписание пакета двусторонних соглашений.
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