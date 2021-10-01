В Израиле пройден пик четвертой волны эпидемии коронавируса: В сентябре умерли 679 больных COVID-19

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в сентябре 2021 года) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 679 человек, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Это пиковый показатель четвертой волны эпидемии: в последние недели темпы заражения и смертность снижаются. На пиках второй и третьей волн эпидемии смертность была на 30-53% выше.

В августе 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 608 человек, в июле 2021 года – 45, в июне 2021 года – 17, в мае 2021-го – 49, в апреле 2021-го – 149, в марте 2021-го – 457, в феврале 2021-го – 966, в январе 2021-го – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре 2020-го – 342, в октябре 2020-го – 968, в сентябре 2020-го – 625, в августе 2020-го – 423, в июле 2020-го – 203, в июне 2020-го – 35, в мае 2020-го – 62, в апреле 2020-го – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 832 на 1 млн населения (82-е место в мире). Летальность (отношение числа умерших к общему числу заразившихся) – 0,6%. В среднем в мире летальность пандемии коронавируса – около 2%.

Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 в последний месяц постепенно снижается. В настоящее время таких больных около 600 (1,3% от текущего числа зараженных).

Однако уровень заражения коронавирусом пока остается высоким, особенно в арабских населенных пунктах, где процент вакцинированных заметно ниже, чем в среднем по стране.