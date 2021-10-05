Коронавирус в Израиле: Менее 38 тысяч зараженных, около 500 в тяжелом состоянии

Утром во вторник, 5 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1294701 зараженных (+2893 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 5 и 4 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 3186 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 37553 человек (-535 за сутки). Идет спад четвертой волны эпидемии.

7843 заболевших COVID-19 умерли (+16 за сутки). В течение прошлой недели в Израиле умерли 134 человека, зараженных коронавирусом (в среднем 19 смертей в сутки).

1249305 человек, перенесших коронавирус, выздоровели (+3412 за сутки).

За последние сутки проведены 126497 тестов. В 2,70% случаев выявлялся коронавирус.

751 заболевших в больницах (-93 за сутки), 78 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 505 (-59 за сутки; примерно 1,3% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 237 (-10) из них в критическом состоянии, 198 (-6) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,74.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 55% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 137/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 25/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 2/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 186, привитых без "бустера" – 63, привитых с "бустером" – 28. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.