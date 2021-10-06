Премьер-министр Израиля посетит Россию 22 октября
Визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Россию намечен на 22 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам посол Израиля в Москве Александр Бен Цви на полях ежегодного благотворительного приема Российского еврейского конгресса.
"Так было заявлено с российской стороны, значит, это правда", - сказал дипломат.
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли это 22 октября, посол сказал: "Так мы считаем. Такой план существует".
Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года.
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