Советница Трампа назначена членом монетарной комиссии Банка Израиля

Правительство утвердило назначение профессора Неоми Фельдман на должность члена монетарной комиссии Банка Израиля вместо профессора Реувена Гронау, завершающего десятилетнюю каденцию. Назначение вступит в силу с 9 октября, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Профессор Фельдман ранее, среди прочего, занимала должность советника по налоговой реформе в администрации президента США Дональда Трампа. Она защитила докторскую диссертацию в университете Мичигана, специализируется в сферах общественного финансирования, налогов и поведенческой экономики.

Помимо новой должности в Банке Израиля, Фельдман является профессором экономики в Еврейском университете в Иерусалиме и редактором престижного экономического журнала American Economic Journal: Economic Policy. В 2011-2018 годах работала старшим экономистом в аналитическом отделе Федеральной резервной системы США. В 2004 году работала консультантом в департаменте монетарной политики Банка Англии.

Также правительство продлило каденции профессоров Моше Хазана и Цви Гершковича в качестве представителей общественности в монетарной комиссии Банка Израиля.