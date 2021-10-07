Microsoft Israel намерена открыть пять новых кампусов и нанять 2500 сотрудников
Руководство израильского департамента корпорации Microsoft представило 7 октября, план действий на ближайшие годы, в рамках которого в Израиле будут открыты пять новых кампусов, а штат компании увеличится с 2000 до 4500 сотрудников, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Компания уже начала кампанию по мобилизации штата на всех уровнях, от руководителей отделов до студентов, для работы в сферах массивов данных, облачных технологий, кибербезопасности, автономных автомобилей и т.д.
Новые кампусы компании откроются в Тель-Авиве, Герцлии, Иерусалиме, Беэр-Шеве. Месторасположение пятого кампуса будет определено в ближайшее время.
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