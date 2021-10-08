Банк Израиля свернет закупку облигаций в ближайшие месяцы
Монетарная комиссия Банка Израиля, как и ожидалось, оставила уровень межбанковской учетной ставки без изменений на уровне 0,1%, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон заявил, что центробанк, как и планировал, завершит программу количественного смягчения в ближайшие месяцы. На текущий момент в рамках программы были приобретены облигации на 77 миллиардов шекелей из запланированных 85 миллиардов шекелей.
Ярон также отметил, что аналитики Банка Израиля повысили прогноз роста израильской экономики в 2021 году с 5,5% до 7%. Прогноз на 2022 год был снижен с 6% до 5,5%. Ожидается рост инфляции до уровня 2,5% в 2021 году и ее снижение до 1,6% к концу 2022 года.
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