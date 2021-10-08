Коронавирус в Израиле: Менее 32 тысяч зараженных, 460 в тяжелом состоянии

Около полудня в пятницу, 8 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1302083 зараженных (+1957 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 8 и 7 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 2064 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 31868 человек (-1176 за сутки). Идет спад четвертой волны эпидемии.

7885 заболевших COVID-19 умерли (+18 за сутки).

1262512 человек, перенесших коронавирус, выздоровели (+3297 за сутки).

За последние сутки проведены 103220 тестов. В 2,14% случаев выявлялся коронавирус.

663 заболевших в больницах (-37 за сутки), 78 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 460 (-15 за сутки; примерно 1,4% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 227 (-8) из них в критическом состоянии, 183 (-17) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,73.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 55% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 126/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 20/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 2/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 169, привитых без "бустера" – 48, привитых с "бустером" – 23. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.