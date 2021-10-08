Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился
Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 8 октября, валютные торги завершились повышением курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара повысился на 0,093% и составил 3,231 шекеля за $1. Курс евро опустился на 0,013% и составил 3,732 шекеля за €1.
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