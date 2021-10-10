Более 30 человек пострадали в ДТП в Израиле
По меньшей мере 33 человека пострадали в воскресенье в результате столкновения двух автобусов на платном шоссе в центральной части Израиля. Об этом сообщает радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, состояние по крайней мере одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Это уже второе серьезное ДТП с участием автобусов в Израиле за последние полторы недели. 29 сентября пять человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате столкновения автобуса и двух автомобилей на шоссе номер 89 на севере страны.
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