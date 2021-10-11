Кабмин Израиля утвердил Ронена Бара на пост главы спецслужбы ШАБАК

Израиль 11 октября 2021 16:40 (UTC+04:00)
Кабмин Израиля утвердил Ронена Бара на пост главы спецслужбы ШАБАК

Израильское правительство утвердило в понедельник Ронена Бара в качестве нового руководителя спецслужбы ШАБАК (Службы общей безопасности Израиля), он приступит к своим обязанностям с 14 октября. Об этом сообщила канцелярия премьера еврейского государства Нафтали Беннета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет министров утвердил назначение заместителя директора ШАБАК Ронена Бара директором ШАБАК, он вступает в должность с четверга, 14 октября 2021 года", - говорится в заявлении. Бару 55 лет, он женат и имеет троих детей, добавили в канцелярии.

"За свои долгие годы службы в интересах безопасности Израиля Бар командовал рядом операций в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Ливане. В 2011 году он был назначен руководителем операционного отдела ШАБАК. В 2016 году он был назначен руководителем кадрового подразделения, отвечающего за построение организации, а в 2018 году он был назначен заместителем директора ШАБАК", - сообщили в канцелярии биографические данные нового руководителя спецслужбы.

11 июля кабмин Израиля утвердил предложение премьера продлить срок полномочий действующего главы ШАБАК Надава Аргамана до 13 октября 2021 года. Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля, уже 15 июня он провел первые рабочие встречи с руководителями израильских спецслужб "Моссад" (внешняя разведка) и ШАБАК, а 8 июля Беннет впервые с момента вступления в должность посетил штаб Службы общей безопасности, где поблагодарил ее сотрудников за "серию секретных и открытых операций".

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