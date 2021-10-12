Коронавирус в Израиле: Около 25 тысяч зараженных, из них 1,7% тяжелобольных

Утром во вторник, 12 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1308925 зараженных (+2592 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 12 и 11 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 2323 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 25127 человек (-28 за сутки).

7940 (+20 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1275858 человек выздоровели (+2600 за сутки).

За последние сутки проведены 122135 тестов. В 2% случаев выявлялся коронавирус.

617 заболевших в больницах (-21 за сутки), 56 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 427 (-20 за сутки; примерно 1,7% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 219 (-3) из них в критическом состоянии, 187 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,72.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 55% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4,5% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. С 11 октября минздрав несколько изменил градации: ранее говорилось о "привитых без бустера" и "привитых с бустером", теперь говорится о "привитых давно" и "привитых полностью". Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 117/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 24/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 154, привитых давно (более полугода) – 26, полностью привитых – 49. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.