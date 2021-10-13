Коронавирус в Израиле: В больницах около 600 пациентов с диагнозом COVID-19

Утром в среду, 13 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1310670 зараженных (+1745 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 13 и 12 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 1793 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 23821 человек (-1286 за сутки).

7959 (+19 за сутки, менее 100 умерших за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

1278890 человек выздоровели (+3032 за сутки).

За последние сутки проведены 110311 тестов. В 1,7% случаев выявлялся коронавирус.

603 заболевших в больницах (-14 за сутки), 56 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 412 (-15 за сутки; примерно 1,7% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 215 (-4) из них в критическом состоянии, 178 (-9) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,74.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 55% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4,5% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. С 11 октября минздрав несколько изменил градации: ранее говорилось о "привитых без бустера" и "привитых с бустером", теперь говорится о "привитых давно" и "привитых полностью". Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 114/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 21/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 150, привитых давно (более полугода) – 23, полностью привитых – 48. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.