Коронавирус в Израиле: Около 22 тысяч зараженных, примерно 400 в тяжелом состоянии

Утром в четверг, 14 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1312111 зараженных (+1441 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 14 и 13 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 1732 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 22107 человек (-1714 за сутки).

7959 (0 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1282045 человек выздоровели (+3155 за сутки).

За последние сутки проведены 105742 тестов. В 1,73% случаев выявлялся коронавирус.

566 заболевших в больницах (-37 за сутки), 56 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 403 (-9 за сутки; примерно 1,8% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 206 (-9) из них в критическом состоянии, 168 (-10) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,75.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 55% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4,5% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. С 11 октября минздрав несколько изменил градации: ранее говорилось о "привитых без бустера" и "привитых с бустером", теперь говорится о "привитых давно" и "привитых полностью". Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 104/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 21/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 3/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 136, привитых давно (более полугода) – 23, полностью привитых – 45. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.