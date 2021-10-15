Лавров: Израильские компании проявляют растущий интерес к выходу на российский рынок

Москва видит растущий интерес израильских деловых кругов к выходу на российский рынок. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем, опубликованной в пятницу в израильской газете Yedioth Ahronoth, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Значительный потенциал имеет двусторонняя практическая кооперация. Успешно реализуется ряд совместных проектов. Многие инициативы получили поддержку президента Российской Федерации и премьер-министра Государства Израиль. Продолжает расти интерес израильских деловых кругов к выходу на российский рынок", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что российско-израильское взаимовыгодное сотрудничество выдержало проверку временем и продолжает активно развиваться по всем направлениям. В этой связи министр отметил, что за прошедшие десятилетия Москвой и Тель-Авивом был накоплен солидный опыт разностороннего взаимодействия в таких сферах, как экономика, наука и технологии, здравоохранение и образование. "Более двадцати действующих межправительственных соглашений свидетельствуют о насыщенности двусторонней повестки дня", - добавил он.

"Несмотря на последствия коронавирусной пандемии, товарооборот между Россией и Израилем по итогам 2020 года снизился лишь на 3,9%, а в январе-июле текущего года увеличился на 51,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, - указал министр. - Ключевую координирующую миссию в общих усилиях выполняет созданная в 1994 году смешанная российско-израильская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Заинтересованы в скорейшем восстановлении ее работы в полном объеме".

По словам Лаврова, особая роль в деле укрепления объединяющих начал в отношениях двух стран, обеспечения их стабильности и преемственности принадлежит гуманитарным контактам. "Дорожим высоким уровнем взаимопонимания между народами России и Израиля, связанными общей исторической памятью, взаимопроникновением культур. Отрадно, что со временем эта не знающая географических границ нить становится только крепче", - продолжил министр.

"Надеемся, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить и взаимные туристические потоки. Россия традиционно входит в тройку лидеров по численности приезжающих в Израиль туристов", - подчеркнул глава МИД РФ.