Коронавирус в Израиле: Менее 21 тысячи зараженных, продолжается спад четвертой волны эпидемии

Утром в пятницу, 15 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1313755 зараженных (+1644 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 15 и 14 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 1325 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 20891 человек (-1216 за сутки). Продолжается спад четвертой волны эпидемии.

7976 (+17 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1284888 человек выздоровели (+2843 за сутки).

За последние сутки проведены 94434 тестов. В 1,48% случаев выявлялся коронавирус.

544 заболевших в больницах (-22 за сутки), 56 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 385 (-18 за сутки; примерно 1,8% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 198 (-8) из них в критическом состоянии, 164 (-4) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,75.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 55% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4,5% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. С 11 октября минздрав несколько изменил градации: ранее говорилось о "привитых без бустера" и "привитых с бустером", теперь говорится о "привитых давно" и "привитых полностью". Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 98/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 20/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 128, привитых давно (более полугода) – 22, полностью привитых – 47. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.