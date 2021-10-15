Израиль планирует ввести экспресс-тест на антитела для въезжающих

Израиль намерен ввести экспресс-проверку на антитела в аэропорту для въезжающих в страну. Об этом сообщил в пятницу посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы идем чуть-чуть по другому пути - мы делаем проверку на антитела. Сейчас все говорят о вакцинах, но что будет с людьми, которые переболели и не вакцинировались? Я лично переболел, прилетел в Израиль, мне сказали сделать тест на антитела, - сказал он. - Мы сейчас ищем быстрое решение для этого. Особенно это важно для туристов, потому что они приезжают в Израиль со всего мира, а тут и российские, китайские и индийские вакцины. Чтобы найти какой-то общий знаменатель, я думаю, мы пока что рассматриваем что-то быстрое, проверку антител в аэропорту". "Все, кто прилетает в Израиль, и так делают проверку на ПЦР. А мы хотим к этому прибавить заодно проверку на антитела", - добавил посол.

По словам Бен Цви, это очень важно и для российских туристов, так как они до пандемии были на втором месте по численности прибывающих в Израиль. "Самый высокий показатель - 600 тыс. российских туристов", - указал дипломат.

Вместе с тем посол отметил, что, если бы ВОЗ или европейская организация признали бы российские вакцины, это бы очень помогло. "Но у нас все немного по-другому. Мы смотрим на сертификаты, при этом вот только сейчас начали переговоры с европейскими странами, признавать ли их сертификаты. Мы идем по другому пути и делаем проверку на антитела", - подчеркнул Бен Цви.