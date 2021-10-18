Утром в понедельник, 18 октября, начались внезапные учения военно-морских сил Армии обороны Израиля. Как передает Trend со ссылкой на newsru.co.il, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В связи с проведением учений в прибрежной зоне и в портах может наблюдаться высокая концентрация военных кораблей и катеров, могут быть слышны выстрелы и взрывы.

Отметим, что учения в восточной части побережья Средиземного моря проводятся в условиях низкой облачности и дождливой погоды. Высота волн около 1 метра.