В Израиле выявили первого инфицированного новым вариантом коронавируса AY.4.2

Израиль 20 октября 2021 09:40 (UTC+04:00)
В Израиле выявили первого инфицированного новым вариантом коронавируса AY.4.2

Первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, появившимся в середине лета в нескольких европейских странах, выявлен в Израиле. Об этом сообщает в среду израильский телеканал I24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, вирус был обнаружен во вторник вечером при проверке в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего ребенка, прилетевшего из Молдавии. После этого представители Минздрава страны официально подтвердили первый случай заражения вариантом AY.4.2, указывает телеканал, отмечая, что инфицированный после возвращения в Израиль ни с кем не контактировал и находится в изоляции.

Разновидность AY.4.2 была выявлена в Великобритании в июле, согласно данным вещательной корпорации Би-би-си, на нее уже приходится порядка 6% всех новых случаев заражения в стране. Пока этому штамму присвоен статус "под наблюдением", но в перспективе он может поменяться на "изучаемый вариант" или "вызывающий беспокойство вариант" при условии, что число заражений продолжит быстро увеличиваться. Директор Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу допускает, что AY.4.2 может распространяться на 10-15% быстрее, чем "дельта", однако для подтверждения данной гипотезы необходимо располагать большим объемом информации.

Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 20 декабря прошлого года, 30 июля в стране начали делать третью инъекцию этого препарата тем, кто был привит второй дозой более пяти месяцев назад. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу препарата Pfizer получили 6,2 млн израильтян, две - 5,7 млн, три - 3,8 млн. Население Израиля составляет 9,3 млн человек.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)
Юные звездочки, вдохновленные Победой, или Девять талантов одного Мастера в Баку (ФОТО)
Юные звездочки, вдохновленные Победой, или Девять талантов одного Мастера в Баку (ФОТО)
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО)
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Туркменистана принял руководителя ПАО «ЛУКОЙЛ» Туркменистан 10:13
Названы доходы сектора мобильной связи Азербайджана за январь-сентябрь 2021 г. ИКТ 10:10
Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО) Культура 10:04
Юные звездочки, вдохновленные Победой, или Девять талантов одного Мастера в Баку (ФОТО) Культура 10:02
В Кыргызстане первую дозу вакцины от COVID-19 получили 920 тыс. 319 человек Кыргызстан 09:51
В Дамаске на минах подорвался автобус Арабские страны 09:42
В Израиле выявили первого инфицированного новым вариантом коронавируса AY.4.2 Израиль 09:40
В Зангилане налажено вещание 8 теле- и 2 радиоканалов (ФОТО) ИКТ 09:34
Порты Турции с начала года перевалили около 290 млн тонн грузов Турция 09:28
Нефть дешевеет на данных из США Энергетика 09:22
Иран увеличил импорт стали из Турции Турция 09:17
"Азербайджанские железные дороги" намерены расширить сотрудничество с Венгрией Экономика 09:14
Посол Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты королю Бельгии Политика 09:13
Представители немецких компаний в сфере альтернативной энергетики посетят Азербайджан Экономика 08:52
В Кабуле прогремел взрыв Другие страны 08:27
Названы снижающие на 80 процентов риск инсульта продукты В мире 08:14
Более 40 человек погибли на севере Индии из-за ливней Другие страны 07:45
Свыше 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:26
Facebook сменит название В мире 07:01
США заявили об отсутствии попыток сдержать Китай США 06:34
СБ ООН обсудит на заседании ракетные пуски КНДР В мире 06:10
Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения "Атлетико" от "Ливерпуля" Спорт 05:45
В Германии серьезно подорожает пиво Европа 05:15
Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставили в Пекин Другие страны 04:51
Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro В мире 04:29
Блинкен обсудил с гендиректором МАГАТЭ ядерную сделку с Ираном США 04:06
Взрыв произошел в торговом центре в России Россия 03:39
Из-за угрозы взрыва в здании минтруда в Вашингтоне перекрыли улицы США 03:18
В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса Израиль 03:13
iPhone 13 взломали за одну секунду В мире 02:47
КНДР подтвердила испытание баллистической ракеты с подлодки Другие страны 02:20
Число подписчиков Netflix в мире превысило 214 млн В мире 01:53
Более 20 палестинцев арестованы после столкновений с полицией Израиля В мире 01:34
"Ливерпуль" в потрясающем матче одолел в гостях "Атлетико" Спорт 01:13
Министр внутренней безопасности США заразился коронавирусом США 01:08
Дубль Месси принес ПСЖ победу над "Лейпцигом" в матче Лиги чемпионов Спорт 01:01
Молдавский "Шериф" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов Спорт 00:59
За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 4% В мире 00:44
МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной освобождения от оккупации Зангилана (ФОТО) Политика 00:25
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 20 октября 2020 года по случаю освобождения Зангилана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 20 октября Политика 00:01
В Instagram появятся новые функции В мире 19 октября 23:44
Анкара отвергла доклад Еврокомиссии по Турции Турция 19 октября 23:29
Выявлен фактор риска астмы у детей В мире 19 октября 23:25
Из Одессы в Тбилиси назначен прямой авиарейс Грузия 19 октября 23:03
"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" в матче футбольной Лиги чемпионов Спорт 19 октября 22:46
Белый дом обвинил Трампа в попытке подорвать Конституцию США США 19 октября 22:21
Парламент Турции продлил мандат военной миссии в Мали и ЦАР Турция 19 октября 22:07
Стали известны имена переданных Азербайджаном Армении военнослужащих Политика 19 октября 21:58
Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Техасе США 19 октября 21:52
22,8 тысячи золотых слитков продано за девять месяцев в Казахстане Казахстан 19 октября 21:40
Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов В мире 19 октября 21:33
Врачи рекомендовали госпитализацию Саакашвили Грузия 19 октября 21:31
Глава МИД Ирана обсудил с катарским коллегой перспективы развития двусторонних отношений Политика 19 октября 21:26
В Грузии придется ввести обязательную вакцинацию - глава НЦКЗ Грузия 19 октября 21:20
ООН обеспокоена пусками ракет КНДР Другие страны 19 октября 21:10
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) Культура 19 октября 20:35
На вторичном рынке жилья в Баку упали цены Общество 19 октября 20:21
Транзит иранских товаров через Астаринскую таможню не только не упал, а вырос на 300% - иранский чиновник Бизнес 19 октября 20:05
В Баку еще одна школа переведена на дистанционную форму обучения Общество 19 октября 19:50
Журналист Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса Происшествия 19 октября 19:27
Министр обороны Азербайджана посетил новосозданную воинскую часть коммандос (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19 октября 19:26
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Хорватии (ВИДЕО) Политика 19 октября 19:25
Азербайджан передал Армении 5 военнослужащих Политика 19 октября 19:00
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 19 октября 18:55
Между Азербайджаном и Словакией подписано соглашение об экономическом сотрудничестве (ФОТО) Экономика 19 октября 18:48
Мусульманам СНГ советуют совершать паломничество к святыням в Азербайджане (ВИДЕО) Интересное 19 октября 18:17
Грузия готова развивать и углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном - премьер Политика 19 октября 18:15
Грузия увеличила импорт стали из Турции почти на 20% Турция 19 октября 18:10
Порты Турции перевалили свыше 1 млн тонн грузов из Туниса Турция 19 октября 18:09
Названы данные по внешнеторговому товарообороту Грузии Грузия 19 октября 18:07
В Азербайджане планируют применить международную модель производства статистической информации Экономика 19 октября 17:55
Названа причина высоких цен на турецкие товары в Баку в условиях снижения курса лиры Экономика 19 октября 17:50
ГЭЦ Азербайджана объявил результаты приема на вакантные плановые места в резидентуру Общество 19 октября 17:31
Назначен новый руководитель телеканала Mədəniyyət Общество 19 октября 17:29
В Баку приостановили работу детсада из-за коронавируса Общество 19 октября 17:20
Yelo Bank провел акцию «Сдай кровь, подари жизнь». Экономика 19 октября 17:12
AccessBank объявляет тендер Экономика 19 октября 17:11
Азербайджан поддерживает все международные усилия по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях – министр Энергетика 19 октября 17:07
Азербайджан озвучил требования к Армении в Международном суде ООН Политика 19 октября 17:02
Шойгу: Полноценное вступление Ирана в ШОС укрепит сотрудничество Тегерана с Москвой Россия 19 октября 16:52
В посольстве США в Багдаде сработали сирены воздушной тревоги и система ПВО США 19 октября 16:50
МВФ назвал безубыточную цену на нефть для Азербайджана в 2021-22 гг. Энергетика 19 октября 16:50
Amazon снизила порог стоимости покупок для бесплатной доставки в Израиль США 19 октября 16:43
ООН запустила в Туркменистане 12 специализированных услуг Туркменистан 19 октября 16:43
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 19 октября 16:38
Виртуозная игра на таре - Баку и София, Восток и Запад (ВИДЕО, ФОТО) Культура 19 октября 16:36
В Азербайджане выявлено еще 2 102 случая заражения коронавирусом, вылечились 863 человека Общество 19 октября 16:36
Названы территории на освобожденных землях Азербайджана, где будут созданы нацпарки Общество 19 октября 16:31
США дополнительно выделят Казахстану более $2 млн на борьбу с COVID-19 Казахстан 19 октября 16:26
МВФ повысил прогнозы роста ненефтяного ВВП Азербайджана Бизнес 19 октября 16:16
БТА не обращалось в Тарифный совет по вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте Общество 19 октября 16:12
Xiaomi планирует начать серийное производство собственных электромобилей в 2024 году Другие страны 19 октября 16:11
В Казахстане число вакцинированных от коронавируса превысило 8 миллионов Казахстан 19 октября 16:09
В Гирканском национальном парке организован очередной лагерь эко-скаутов (ФОТО) Общество 19 октября 15:59
Лавров: Новый спецпредставитель США по Афганистану выразил желание наладить контакт с РФ Россия 19 октября 15:49
В Узбекистане пройдут Дни культуры и литературы Азербайджана Культура 19 октября 15:41
TAP частично сдерживает рост цен на газ – управляющий директор Энергетика 19 октября 15:35
Магеррам Алиев награжден орденом "Шохрат" Политика 19 октября 15:32
Для победителей конкурса Yüksəliş в Азербайджане запущена программа менторства Общество 19 октября 15:20
Все новости