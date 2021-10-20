В Израиле выявили первого инфицированного новым вариантом коронавируса AY.4.2

Первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, появившимся в середине лета в нескольких европейских странах, выявлен в Израиле. Об этом сообщает в среду израильский телеканал I24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, вирус был обнаружен во вторник вечером при проверке в аэропорту Бен-Гурион у 11-летнего ребенка, прилетевшего из Молдавии. После этого представители Минздрава страны официально подтвердили первый случай заражения вариантом AY.4.2, указывает телеканал, отмечая, что инфицированный после возвращения в Израиль ни с кем не контактировал и находится в изоляции.

Разновидность AY.4.2 была выявлена в Великобритании в июле, согласно данным вещательной корпорации Би-би-си, на нее уже приходится порядка 6% всех новых случаев заражения в стране. Пока этому штамму присвоен статус "под наблюдением", но в перспективе он может поменяться на "изучаемый вариант" или "вызывающий беспокойство вариант" при условии, что число заражений продолжит быстро увеличиваться. Директор Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу допускает, что AY.4.2 может распространяться на 10-15% быстрее, чем "дельта", однако для подтверждения данной гипотезы необходимо располагать большим объемом информации.

Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 20 декабря прошлого года, 30 июля в стране начали делать третью инъекцию этого препарата тем, кто был привит второй дозой более пяти месяцев назад. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу препарата Pfizer получили 6,2 млн израильтян, две - 5,7 млн, три - 3,8 млн. Население Израиля составляет 9,3 млн человек.