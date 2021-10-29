Коронавирус в Израиле: около 9 тысяч зараженных, 2,4% из них в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 29 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Продолжается спад четвертой волны эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1326538 зараженных (+646 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 29 и 28 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 651 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 9354 человек (-677 за сутки).

8081 (+6 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1309103 человек выздоровели (+1317 за сутки).

За последние сутки проведены 76773 тестов. В 0,92% случаев выявлялся коронавирус.

325 заболевших в больницах (-7 за сутки), 60 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 227 (-11 за сутки; примерно 2,4% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 153 (-5) из них в критическом состоянии, 133 (-6) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,73.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 57% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 61/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 11/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 2/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 77, привитых давно (более полугода) – 11, полностью привитых – 24. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.