Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро продолжают снижаться до рекордно низких показателей
Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 29 октября, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара снизился на 0,848% и составил 3,158 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,244% и составил 3,686 шекеля за €1.
Курс евро в настоящее время самый низкий за последние 20 лет.
В этом году самый низкий курс доллара был зафиксирован 14 января, тогда он составил 3,116 шекеля за $1. Это был самый низкий курс доллара по отношению к шекелю за последние 25 лет.
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