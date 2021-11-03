Хакеры Black Shadow выставили на продажу данные 10 тысяч кредитных карт израильтян

Хакерская группа Black Shadow, заблокированная несколькими часами ранее в мессенджере Telegram, открыла новый канал, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

На этот раз хакеры выставили на продажу данные 10 тысяч кредитных карт израильтян. База данных содержит имя держателя карты на иврите, номер удостоверения личности, номер кредитной карты, срок действия кредитной карты и ее CVV.

Хакеры сообщают, что эти данные были собраны с нескольких взломанных серверов, ранее не публиковались.