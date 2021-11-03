Вакцинация против коронавируса в Израиле: Третью "бустерную" дозу получили 43% населения страны

По данным минздрава Израиля на 3 ноября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6241399 человек (67% населения страны, 92% взрослого населения), вторую дозу – 5736255 человек (61% населения страны, 84% взрослого населения). 3967603 человек привиты третьей дозой (43% населения страны, 58% взрослого населения), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 84% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, тремя дозами – 71%, в категории 80-89 – 90%/88%/80%, 70-79 – 90%/88%/83%, 60-69 – 92%/89%/77%, 50-59 – 90%/85%/68%, 40-49 – 89%/83%/61%, 30-39 – 87%/80%/52%, 20-29 – 83%/74%/47%, 16-19 – 87%/75%/32%, 12-15 – 57%/46%.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан старше 12 лет получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 55/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 13/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 2/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 68, привитых давно (более полугода) – 13, полностью привитых – 23. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.