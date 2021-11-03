Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли

Банк Израиля сообщает, что в среду, 3 ноября, валютные торги завершились повышением курса американского доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара вырос на 0,256% и составил 3,138 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,099% и составил 3,634 шекеля за €1.

На этой неделе Банк Израиля был вынужден вмешаться в торги на фоне рекордно низких курсов евро и доллара по отношению к шекелю.