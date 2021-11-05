В ночь на пятницу, 5 ноября, после трех дней дебатов Кнессет Израиля утвердил государственный бюджет на 2022 год. Ранее были утверждены госбюджет на 2021 год и Закон о регулировании народного хозяйства ("Хок а-Эсдерим"), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Госбюджет на 2022 год был одобрен 59 голосами "за". "Против" голосовали 56 депутатов. При этом процесс утверждения был прерван накануне вечером после того, как оппозиция провалила один из параграфов бюджета из-за ошибки в голосовании депутата от коалиции Эмили Муати. Коалиции пришлось созывать заседание финансовой комиссии для повторного обсуждения этого параграфа (финансирование строительства новых классов), и только после повторного утверждения в комиссии возобновлять голосование во втором и третьем чтениях.

Государственный бюджет на 2022 год составит 572,9 миллиарда шекелей. Расходная часть бюджета нетто (за вычетом обслуживания госдолга и особых расходов на борьбу с коронавирусом) составит 401,1 миллиарда шекелей.

Бюджет министерства просвещения составит 67,8 миллиарда шекелей плюс 3 миллиарда, обусловленных заработком, и 12 миллиардов на систему высшего образования. Бюджет минздрава – 44 миллиарда шекелей плюс 4 миллиарда, обусловленных заработком. Бюджет Ведомства национального страхования – 50 миллиардов шекелей.

Бюджет министерства обороны составит 59,6 миллиарда шекелей, однако к нему следует добавить идущие отдельными статьями 10,2 миллиардов шекелей "различных оборонных расходов", 2,3 миллиарда шекелей на финансирование Закона о демобилизующихся военнослужащих, 118 миллионов шекелей бюджета координатора действий правительства в Иудее, Самарии и секторе Газы, 147 миллионов шекелей на финансирование комиссии по ядерной энергетике и 754 миллиона шекелей на гражданские расходы при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, министерство обороны имеет право потратить еще 15 миллиардов шекелей при условии, если заработает эти деньги. Бюджет министерства внутренней безопасности составит 20,5 миллиарда шекелей и еще 744 миллиона, которые можно потратить, заработав.

Бюджет 2022 года меньше бюджета 2021 года из-за отсутствия в нем расходов на программу по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В 2021 году государственный бюджет составит 609 миллиардов шекелей. Расходная часть бюджета нетто (за вычетом обслуживания госдолга и особых расходов на борьбу с коронавирусом) составит 432,3 миллиарда шекелей. Из гражданских министерств самый большой бюджет у министерства просвещения – 67,4 миллиарда шекелей и 3 миллиарда, обусловленные заработком, плюс 12,6 миллиарда шекелей у совета по высшему образованию. Бюджет Ведомства национального страхования – 65 миллиардов шекелей, министерства здравоохранения – 55 миллиардов плюс 4 миллиарда, обусловленные заработком.

Бюджет министерства обороны составит 62 миллиарда шекелей, однако к нему следует добавить идущие отдельными статьями 8,9 миллиардов шекелей "различных оборонных расходов", 2,48 миллиарда шекелей на финансирование Закона о демобилизующихся военнослужащих, 180 миллионов шекелей бюджета координатора действий правительства в Иудее, Самарии и секторе Газы, 145 миллионов шекелей на финансирование комиссии по ядерной энергетике. Кроме того, министерство обороны имеет право потратить еще 15 миллиардов шекелей при условии, если заработает эти деньги. Таким образом, на самом деле оборонный бюджет больше бюджета министерства просвещения. Бюджет министерства внутренней безопасности составит 19,5 миллиарда шекелей и еще 744 миллиона, которые можно потратить, заработав.

Коалиция отвела от себя угрозу очередного роспуска Кнессета в связи с непринятием государственного бюджета.