Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 5 ноября, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,224% и составил 3,118 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,205% и составил 3,603 шекеля за €1.

Рекордное укрепление шекеля продолжается после утверждения Кнессетом государственного бюджета на 2021-2022 годы.

Курс евро в настоящее время самый низкий за последние 20 лет.

В этом году самый низкий курс доллара был зафиксирован 14 января, тогда он составил 3,116 шекеля за $1. Это был самый низкий курс доллара по отношению к шекелю за последние 25 лет.