Израиль разрешил Египту увеличить присутствие на КПП "Рафах"

Совместная комиссия представителей ЦАХАЛа и вооруженных сил Египта провела 7 ноября заседание, на котором стороны подписали поправку к соглашению, определяющему численность египетских сил на КПП "Рафах", передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

После получения согласия Израиля Египет сможет увеличить свое присутствие на пограничном пункте.

Напомним, что согласно мирному договору между Израилем и Египтом Синайский полуостров объявлялся демилитаризованной зоной. Для введения на него египетских войск требовалось согласие еврейского государства. В последние годы власти Израиля неоднократно давали такое согласие, чтобы содействовать борьбе с террором.