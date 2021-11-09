Коронавирус в Израиле: Примерно 6200 зараженных, около 160 в тяжелом состоянии

Утром во вторник, 9 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1335051 зараженных (+709 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 9 и 8 ноября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 564 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 6198 человек (+43 за сутки, впервые за последний месяц текущее число зараженных возросло).

8124 (+1 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1320729 человек выздоровели (+665 за сутки).

За последние сутки проведены 92346 тестов. В 0,66% случаев выявлялся коронавирус.

217 заболевших в больницах (-9 за сутки), прочие выздоравливают в специальных отелях или в домашних условиях.

Состояние 161 (-3 за сутки; примерно 2,6% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 120 (-1) из них в критическом состоянии, 107 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,89 (в течение последней недели индекс растет).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 60% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 46/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 4/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 56, привитых давно (более полугода) – 4, полностью привитых – 15. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.