Коронавирус в Израиле: Число зараженных начало расти, количество тяжелобольных сокращается

Израиль 10 ноября 2021 12:34 (UTC+04:00)
Коронавирус в Израиле: Число зараженных начало расти, количество тяжелобольных сокращается

Утром в среду, 10 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1335476 зараженных (+425 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 10 и 9 ноября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 458 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 6499 человек (+301 за сутки, с 9 ноября текущее число зараженных растет).

8130 (+6 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1320847 человек выздоровели (+118 за сутки).

За последние сутки проведены 82757 тестов. В 0,59% случаев выявлялся коронавирус.

208 заболевших в больницах (-9 за сутки), прочие выздоравливают в специальных отелях или в домашних условиях.

Состояние 156 (-5 за сутки; примерно 2,4% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 121 (+1) из них в критическом состоянии, 103 (-4) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,86.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 61% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 43/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 53, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 12. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

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