Коронавирус в Израиле: Около 6400 зараженных, менее 200 из них в больницах

Утром в четверг, 11 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1336027 зараженных (+551 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 11 и 10 ноября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 489 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 6390 человек (-109 за сутки).

8136 (+6 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1321501 человек выздоровели (+654 за сутки).

За последние сутки проведены 81276 тестов. В 0,65% случаев выявлялся коронавирус.

198 заболевших в больницах (-10 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 146 (-10 за сутки; примерно 2,3% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 114 (-7) из них в критическом состоянии, 102 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,87.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 61% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 60% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 41/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 4/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 50, привитых давно (более полугода) – 4, полностью привитых – 12. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.