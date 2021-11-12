Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро рекордно низкий за последние 20 лет

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 12 ноября, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0,256% и составил 3,112 шекеля за $1. Курс евро опустился на 0,425% и составил 3,562 шекеля за €1 (рекордно низкий показатель за последние 20 лет).