Гендиректор Минздрава Израиля одобрил вакцинацию от ковида детей 5-11 лет

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил в воскресенье рекомендацию экспертного совета ведомства страны начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш принял рекомендацию экспертного совета вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Дата начала вакцинации для этой возрастной группы будет определена в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

10 ноября экспертный совет Минздрава Израиля рекомендовал начать в стране вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. По информации государственного израильского радио Kan, она может быть начата уже через неделю. Подростков в возрасте от 12 лет в стране начали прививать от коронавируса в конце июня.