Вакцинация против коронавируса в Израиле: Привиты около 60% граждан в возрасте 12-19 лет

По данным минздрава Израиля на 16 ноября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6259063 человек (67% населения страны, 92% взрослого населения), вторую дозу – 5756190 человек (62% населения страны, 84% взрослого населения). 4025397 человек привиты третьей дозой (43% населения страны, 59% взрослого населения), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились.

Минздрав изменил таблицу вакцинации по возрастным категориям. Теперь учет ведется по 1) полностью вакцинированным, 2) вакцинированным, но давно – то есть те, кому требуется ревакцинация, 3) невакцинированным. В возрастной категории 90+ полностью вакцинированы 75% граждан, в категории 80-89 – 85%, 70-79 – 88%, 60-69 – 85%, 50-59 –80%, 40-49 – 75%, 30-39 – 69%, 20-29 – 65%, 16-19 – 63%, 12-15 – 58%.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан старше 12 лет получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

10 ноября было рекомендовано вакцинацию детей от коронавируса, начиная с пятилетнего возраста. Ожидается, что вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет начнется на следующей неделе.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 37/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 2/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 44, привитых давно (более полугода) – 2, полностью привитых – 12. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.