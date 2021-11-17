Израиль и Иордания подпишут соглашение о сотрудничестве в области водных ресурсов и энергетики

22 ноября в Дубае ожидается подписание соглашения между Израилем, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами о сотрудничестве в области водных ресурсов и энергетики, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В одном из пустынных районов Иордании базирующаяся в ОАЭ компания возведет солнечную электростанцию большой мощности. Производимое ей электричество закупит Израиль. В обмен Иордания получит израильскую опресненную воду в количестве, вдвое превышающем нынешние поставки.

Договор стало результатом тайных переговоров, которые три страны начали после заключения так называемых "соглашений Авраама". Как сообщает Walla, новый импульс этим контактам придала смена израильского правительства.

С израильской стороны договор подпишет министр энергетики Карин Эльхарар, с иорданской – министр водных ресурсов Мухаммад аль-Наджар. Иорданию будет представлять государственный министр Султан Ахмад аль-Джабер, США – специальный представитель президента по вопросам климата Джон Керри.