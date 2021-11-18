Израиль и ОАЭ начинают совместную работу над автономным противолодочным кораблем

В последний день проходящего в Дубае авиасалона Израиль и Объединенные Арабские Эмираты сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве в разработке автономных систем вооружений, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Договор заключили эмиратский государственный холдинг EDGE и израильская оборонная компания "Авиационная промышленность". В опубликованном ими заявлении говорится о работе над беспилотным плавающим средством, предназначенном для борьбы с подводными лодками, но имеющем и гражданское предназначение.

"В духе соглашения Авраама и сотрудничества с Израилем мы решили объединить усилия с "Авиационной промышленностью". Мы много вкладываем в разработку автономных систем, и производство противолодочной платформы расширит наш портфель высокотехнологичных разработок", - заявил генеральный директор EDGE Файсал аль-Банаи.

Еще в марте 2021 года представители израильской компании анонсировали планы совместной с ОАЭ разработки современных беспилотных летательных аппаратов.

Новая морская система сможет действовать в автономном и полуавтономном режиме, вести разведку, заниматься обнаружением и тралением мин, служить платформой для запуска БПЛА. В гражданской сфере его основным предназначением станет поиск месторождений нефти и газа.