Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 19 ноября, валютные торги завершились повышением курса американского доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара вырос на 0,260% и составил 3,087 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,031% и составил 3,495 шекеля за €1.