Коронавирус в Израиле: Индекс заражения больше 1, зараженных более 5400

Утром в понедельник, 22 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1340874 зараженных (+620 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 22 и 21 ноября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 452 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 5408 человек (+113 за сутки).

8176 (+22 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1327290 человек выздоровели (+485 за сутки).

За последние сутки проведены 81865 тестов. В 0,62% случаев выявлялся коронавирус.

178 заболевших в больницах (+5 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 131 пациентов оценивается врачами как тяжелое (0 за сутки; примерно 2,4% от текущего числа зараженных), 89 (0) из них в критическом состоянии, 80 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,04 (растет в последние недели).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 60% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 62% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 40/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 4/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 47, привитых давно (более полугода) – 4, полностью привитых – 12. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.