Израиль запретил посещение ЮАР и еще шести стран Африки из-за нового штамма

Израиль внес в список запрещенных для посещения израильтянами ЮАР и еще шесть стран Африки в связи с выявлением в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По результатам совещания, проведенного премьер-министром после выявления в иностранном государстве нового штамма коронавируса B.1.1.529, принято решение внести в категорию "красных стран" [посещение которых для израильтян запрещено] ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини. Иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль", - говорится в заявлении.

В канцелярии указали, что "все возвращающиеся в Израиль из этих стран [израильтяне], включая вакцинированных третьей дозой, будут изолированы на семь дней в отелях для прохождения карантина". "Условие прекращения карантина - отрицательный результат двух ПЦР-тестов. Отказавшиеся от проведения тестов останутся в изоляции в отеле на 14 дней", - добавили в ведомстве премьера.