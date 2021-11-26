Израиль вводит ограничения на въезд иностранцам из стран юга Африки

Власти Израиля приняли в пятницу решение внести все страны Африки, за исключением северной части континента, в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения, после выявления первого случая заражения новым штаммом коронавируса в еврейском государстве. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина Израиля Нафтали Беннета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все африканские страны, включая Маврикий, Сейшельские острова и Мадагаскар, за исключением стран севера Африканского континента, будут определены как красные страны (их посещение для израильтян запрещено без специального разрешения). Иностранцам въезд в Израиль из этих стран будет запрещен. Служба тыла Израиля установит местонахождение всех, кто прибыл из африканских стран за последнюю неделю, и проинструктирует их немедленно отправиться в изоляцию", - говорится в заявлении.