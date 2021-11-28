В Израиле на мероприятия в помещениях от 50 человек будут пускать только привитых

Власти Израиля утвердили новые ограничения для проведения мероприятий с участием более 50 человек в помещениях, на них будут допускаться только вакцинированные и переболевшие не более полугода назад из-за появление нового штамма коронавируса.

Об этом сообщила по итогам завершившегося в ночь на воскресенье заседания правительственной комиссии по коронавирусу канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правила зеленого пропуска будет применяться в закрытых помещениях, где собираются более 50 участников (в отличие от нынешних 100)", - говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что "мероприятия во время праздника Ханука (иудейский праздник свечей и света, отмечается в 2021 году с вечера 28 ноября по 6 декабря) останутся без изменений в соответствии с планом, утвержденным на прошлой неделе, при строгом соблюдении правил зеленого пропуска".