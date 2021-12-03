Коронавирус в Израиле: Менее 5400 зараженных, 2,1% из них в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 3 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно публикации минздрава, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1344804 зараженных (+332 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 3 и 2 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 478 зараженных).

По данным минздрава, в настоящий момент заражены 5369 человек (-215 за сутки). 30 ноября минздрав опубликовал отчет, в котором текущее число зараженных вдруг оказалось на 27% меньшим, чем было 29 ноября.

8199 (0 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

Если исходить из данных минздрава, то 1331236 (+547 за сутки) выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 96152 тестов. В 0,54% случаев выявлялся коронавирус.

146 заболевших в больницах (-5 за сутки), 35 выздоравливают в специально оборудованных отелях, прочие лечатся в домашних условиях.

Состояние 112 (-4 за сутки; примерно 2,1% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 77 (0) из них в критическом состоянии, 66 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 62% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 64% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 30/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 35, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 9. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.