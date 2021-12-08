Банк Израиля купил в ноябре 4 миллиарда долларов
Банк Израиля объявил, что приобрел в ноябре 2021 года 4 миллиарда долларов. Интервенции на валютном рынке были направлены на предотвращение дальнейшего укрепления курса шекеля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
При этом валютные резервы центробанка выросли лишь на 1,3 миллиарда долларов до 208,8 миллиарда долларов. 2,3 миллиарда долларов были вычтены из резервов в связи с переоценкой резервов, хранящихся в других валютах. Кроме того, 460 миллионов долларов были переведены правительством за границу, а частный сектор перевел в Израиль из-за границы около 25 миллионов долларов нетто.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Продолжается строительство тоннельной дороги от поселка Тоганалы в Гёйгёльском районе в направлении Кяльбаджара - агентство
В динамично развивающемся Современном Образовательном Комплексе имени Гейдара Алиева состоялось открытие центра STEAM (ФОТО/ВИДЕО)
Развитие бесконтактных платежей - один из главных стимулов для дальнейшей цифровизации экономики Азербайджана - региональный менеджер Visa
Международный суд в Гааге обязал Армению принять меры против лиц, озвучивающих в стране агрессивные призывы на этнической почве
Распространяемая в армянских СМИ информация является необоснованной и ложной - минобороны Азербайджана
Западные СМИ демонстрируют нейтральный подход к вопросу по Зангезурскому коридору - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
Управление пресс-службы МИД Азербайджана прокомментировало заявление министерства иностранных дел Армении
В Азербайджане отменяется трехмесячный период ожидания для получения страховых выплат по безработице
Государственная налоговая служба Азербайджана о введении в эксплуатацию ЗАО "Glassica" и ООО "Azərsulfat"
Представители медиа Азербайджана и Грузии оценили перспективы создания Кавказской платформы мира - Baku Network и Georgian Times подписали партнерское соглашение (ФОТО/ВИДЕО)
Иран в ближайшем будущем будет поставлять свой газ в соседние страны и даже в Европу - посол (Эксклюзив)